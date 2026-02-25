AB ve İngiltere Rekabet Anlaşması İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, rekabet konularında işbirliği için yeni ve net bir çerçeve oluşturan AB-İngiltere Rekabet İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, her iki tarafın onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AB-İngiltere Rekabet İşbirliği Anlaşması, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası rekabet işbirliğine tamamen odaklanan ilk özel anlaşma oldu.

AB Komisyonu ve AB üye devletlerinin rekabet otoriteleriyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi arasında rekabet konularında işbirliği için yeni ve net bir çerçeve oluşturan anlaşma, rekabet işbirliği ve koordinasyonunun temelini daha geniş şekilde belirleyen AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'na "ek anlaşma" niteliğinde olacak.

Anlaşma kapsamında, AB ve İngiltere önemli antitröst ve birleşme soruşturmalarını birbirlerine bildirecek ve gerektiğinde aralarında koordinasyon sağlayacak. Ayrıca anlaşma, rekabet otoritelerinin paylaşılan bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğünü belirleyecek.

Gizli bilgileri sağlayan şirketlerin onayı, bu bilgilerin rekabet otoriteleri arasında paylaşılmadan önce gerekli olmaya devam edecek.