AB ve Meksika'dan Serbest Ticaret Anlaşması Güncellemesi - Son Dakika
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Ekonomi

AB ve Meksika'dan Serbest Ticaret Anlaşması Güncellemesi

AB ve Meksika, serbest ticaret anlaşmasını güncelleyerek ekonomik işbirliğini derinleştirdi.

17.01.2025 20:17
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Avrupa Birliği (AB) ve Meksika, serbest ticaret anlaşmasını güncellemeye yönelik müzakereleri tamamladı.

AB Komisyonu, Meksika ile AB arasındaki Ekonomik Ortaklık, Siyasi Koordinasyon ve İşbirliği Anlaşmasını içeren "Küresel Anlaşma"nın güncellenmesi için yürütülen siyasi müzakerelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Yeni anlaşma ile AB ve Meksika arasındaki siyasi diyalog, işbirliği ve ekonomik ilişkilerin derinleştirileceği modern bir çerçevenin ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, bunun iki taraf için de olumlu ekonomik fırsatlar yaratacağı, tarım ve gıda ticaretini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmaya stratejik işbirliği, tedarik zincirlerinin riskten arındırılması, kritik ham maddelerin sürdürülebilir tedariki ve iklim değişikliğiyle mücadelenin de dahil olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, anlaşmanın ihracatçılara, tarım ve gıda şirketlerine yeni ticari fırsatlar sunacağına işaret ederek, "AB ile Meksika arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika, AB'nin Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

AB ile Meksika arasında mevcut "Küresel Anlaşma" başlıklı ticaret anlaşması 2000'de yürürlüğe girmişti.

Taraflar arasında 2016'dan beri yürütülen ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin önce 2018'de ardından da 2020'de tamamlandığı açıklanmış, ancak onay sürecine geçilmemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Meksika'dan Serbest Ticaret Anlaşması Güncellemesi - Son Dakika

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