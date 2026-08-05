AB'ye İhracatta Yeni Kolaylık - Son Dakika
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AB'ye İhracatta Yeni Kolaylık

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Ticaret Bakanlığı, A.TR belgesini otomatik olarak oluşturarak e-ihracatı kolaylaştırdı.

Avrupa Birliği'ne (AB) Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için kolaylaştırılmış A.TR dolaşım belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistemle artık otomatik oluşturulacak.

AB'de e-ticaret alanında "de minimis" uygulamasının 1 Temmuz'da son bulması nedeniyle Gümrük Birliği'nin yasal çerçevesinin korunmasını teminen Türkiye ve AB arasında e-ticaret alanında ikili ve tercihli bir mekanizmanın tesis edilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi. Bu kapsamda Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB'ye ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için e-ticaret iş modeline uygun kolaylaştırılmış bir A.TR dolaşım belgesinin otomatik olarak oluşturulması için Ticaret Bakanlığınca çalışma yapıldı. Sistem, Ticaret Bakanlığından operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz itibarıyla sunuldu. AB tarafından e-ticaret gönderilerine uygulanan 150 avroluk gümrük vergisiz işlem limitinin kaldırılması sonrasında elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sayesinde AB üyesi ülkelere gerçekleştirilen e-ticaret ihracatlarında ürün başına uygulanabilecek ilave mali yüklerin önüne geçilerek, ihracatçıların Avrupa pazarındaki rekabet gücü korunmuş oldu.

Elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile ilk ihracatı gerçekleştiren ise, ailesiyle ev ortamında ürettikleri geleneksel el emeği deri ürünlerini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç eden kadın girişimci Merve Özçelik oldu. Dijital gümrük altyapısındaki dönüşümün simgesi niteliğini taşıyan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, bu tarihi başarının anısını yaşatmak amacıyla çerçevelenerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından girişimci Merve Özçelik'e takdim edildi. Belgenin takdim töreninde Özçelik ve ailesini tebrik eden Bakan Bolat, "Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik'i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazar yerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'ye İhracatta Yeni Kolaylık - Son Dakika

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