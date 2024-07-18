Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için refah ve rekabet gücüne odaklanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için refah ve rekabet gücüne odaklanacak

Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olduğunu açıkladı. Yeni süreçte refahı, yatırımları ve rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını belirten von der Leyen, AB ekonomisinin sınamaları aştığını ve rekabet gücünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, temiz sanayi, yatırım, sermaye piyasası birliği ve tarım gibi konulara da değindi.

18.07.2024 13:05
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen, yeni süreçte refahı, yatırımları ve rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını söyledi.

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkan adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

Von der Leyen, "Birinci önceliğimiz, refah ve rekabet gücü olacaktır." ifadesini kullandı.

AB ekonomisinin son 5 yılda karantina şoku ve eşi benzeri görülmemiş bir enerji krizi yaşadığına işaret eden von der Leyen, bu sınamaların üstesinden gelinebildiğini söyledi.

Von der Leyen, "Rekabet gücümüzün büyük bir desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Küresel ekonominin temelleri değişiyor. Bekleyenler geride kalacak. Rekabetçi olmayanlar bağımlı olacak." dedi.

İşleyişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Tek pazarımızı her alanda derinleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Von der Leyen, yeni dönemde bütün komisyon üyelerini portföylerini inceleyerek yükü azaltma konusunda somut adım atmakla görevlendireceğini, bu çalışmayı koordine etmek için bir başkan yardımcısı belirleyeceğini ifade etti.

KOBİ'lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde yer aldığını belirten von der Leyen, onları külfetten kurtarmak ve daha fazla teşvik etmek gerektiğini söyledi.

Temiz sanayi önceliği

Von der Leyen, "İlk 100 günde yatırımları altyapı ve sanayiye, özellikle de enerji yoğun sektörlere yönlendirecek yeni bir Temiz Sanayi Anlaşması ortaya koyacağım. Bu, temiz çelikten temiz teknolojiye kadar her alanda lider pazarlar yaratılmasına yardımcı olacak, planlama, ihale ve izin verme süreçlerini hızlandıracak." dedi.

Avrupa şirketlerinin yatırım ve inovasyon için öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğuna işaret eden von der Leyen, 2040'a kadar emisyonları yüzde 90 azaltma hedefini iklim yasalarına dahil edeceklerini dile getirdi.

Von der Leyen, "Yeni Temiz Sanayi Anlaşması aynı zamanda enerji faturalarının düşürülmesine de yardımcı olacak. Yapısal olarak yüksek enerji fiyatlarının rekabet gücümüzü engellediğini hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Rus fosil yakıtları konusunda von der Leyen, " Rusya'nın fosil yakıtlarına bağımlılık döneminin sona ermesini hep birlikte sağlayacağız." dedi.

Öncelik yatırım

Von der Leyen, Avrupa'nın tarımdan sanayiye, dijitalden stratejik teknolojilere kadar pek çok alanda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu dönemin yatırım zamanı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupalıların 300 milyar avrosu dışarı gidiyor

AB'nin Sermaye Piyasası Birliğini tamamlaması ve daha fazla özel finansmanın harekete geçmesi gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Sermaye piyasamızın çok parçalı olması nedeniyle her yıl Avrupalıların 300 milyar avroluk tasarrufu dış pazarlara gidiyor. Bu para sıklıkla yurt dışından yenilikçi Avrupalı ??şirketlerin satın alınmasında kullanılıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Avrupa'da büyüme yaratmak için bu muazzam zenginlikten yararlanmamız gerekiyor. Bu nedenle Avrupa Tasarruf ve Yatırım Birliğini önereceğiz." diye konuştu.

Rekabet politikasında değişiklik sinyali

Von der Leyen, Avrupa'nın derin ve likit bir sermaye piyasası kurması gerektiğini belirterek, "Şirketlerin büyümesini destekleyen bir rekabet politikasına ihtiyacımız var." dedi.

Rekabetçiliği artıracak fon kurulacak

Avrupa'nın yatırım kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Yeni bir Avrupa Rekabetçilik Fonu teklif edeceğim. Bu fon, özellikle Temiz Sanayi Anlaşması'nı desteklemek amacıyla rekabetçiliği ve yenilikçiliği artıracak ortak sınır ötesi Avrupa projelerine odaklanacak. Stratejik teknolojiyi geliştirmemizi ve onu burada, Avrupa'da üretmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin sorunları

Von der Leyen, "Avrupa'da tarımın geleceği bizim için çok önemli ve hassas bir konu." dedi.

Tarım ve çiftçi sorunları konusunda farklılıkların üstesinden gelerek bütün paydaşlarla iyi çözümler geliştirmeleri gerektiğini söyleyen von der Leyen, Avrupa'da tarımın geleceğine ilişkin stratejik diyalog başlattığını, tavsiyeleri dikkate alarak tarım ve gıda sektörü için yeni bir Avrupa stratejisi sunacağını anlattı.

Von der Leyen, "Çiftçilerin adil bir gelir elde etmesini sağlayacağım. Hiç kimse iyi gıdayı üretim maliyetinin altında satmaya zorlanmamalıdır. Çiftçilerimizin gıda sektörü değer zincirindeki konumunu güçlendirmeliyiz. Daha akıllı teşviklere, daha fazla yeniliğe ve sermayeye erişime ihtiyacımız var. Doğayı ve biyolojik çeşitliliği sürdürülebilir bir şekilde yöneten ve karbon bütçesinin dengelenmesine yardımcı olan herkes uygun şekilde ödüllendirilmelidir." diye konuştu.

Konut sorunu

"Avrupa, her yaştan insanın ve her ailenin etkilendiği bir konut kriziyle karşı karşıya." diyen von der Leyen, konut fiyatları ve kiraların arttığını, insanların uygun fiyatlı ev bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Von der Leyen, "İlk defa konuttan doğrudan sorumlu bir Komisyon üyesi atayacağım. Krizin tüm etkenlerini ele almak ve ihtiyaç duyulan özel ve kamu yatırımlarının kilidini açmaya yardımcı olmak için bir Avrupa uygun fiyatlı konut planı geliştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Refah, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanlığı için refah ve rekabet gücüne odaklanacak - Son Dakika

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