Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.
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Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Dazkırı ilçesinde çiftçilere kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu ise yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.
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Diyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir süt çiftliğine Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Eskişehir'de ikinci, Tepebaşı ilçesinde ise ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazandı.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde düzenlenen İSO Yeşil Gündem Sohbetleri'nin 13'üncüsünde, hidrojen ekonomisinde Türkiye'nin rolü tartışıldı. Programda, TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ve Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer gibi konuşmacılar yer aldı. Hidrojenin, temiz enerji dönüşümü ve enerji arz güvenliği açısından kritik bir rol oynayacağı vurgulandı. Ayrıca, hidrojenin uluslararası ticaret kapıları açabileceği ve büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2024 Shanghai Küresel Yatırım Teşvik Konferansı'nda, toplam değeri 52,4 milyar yuan olan 21 önemli endüstriyel zincir projesi için anlaşma imzalandı. Projeler, entegre devreler, biyotıp, yapay zeka, yeni enerji ve enerji depolama ekipmanları ile sivil havacılık gibi alanları kapsamaktadır. Ayrıca, konferansta şirketlerin maliyetlerini azaltmayı, yatırım ve finansman kredisi eklemeyi ve endüstriyel yatırım fonu kurmayı içeren bir politika paketi de açıklandı. Shanghai, dünyanın Çin'i gözlemlediği önemli bir pencere konumunda olup, yabancı yatırımların artış gösterdiği bir merkezdir.
Küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal ilaçlamaların etkisiyle Diyarbakır'da kış uykusuna yatmayan arıların yüzde 30'u telef oldu. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Bayram, arıların telef olmasında en büyük etkenin küresel ısınma ve tarımda kullanılan zirai ilaçlar olduğunu belirtti. Bayram, bilinçsiz ilaçlamaların arılara büyük zararlar verdiğini ve bu ilaçların gece saatlerinde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen ön sağlık sertifikalarıyla 1 tır balık İtalya'ya ihraç edildi. Söke, son yıllarda taze ve dondurulmuş balık ihracatıyla dikkat çekiyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 6 farklı ülkeye 1 milyar 592 milyon 932 kilogram balık ihraç eden Söke'de, bu yıl avlanan ve üretilen balıkların İtalya'ya ihracatı gerçekleştirildi.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kuqa şehrinde, bir doğalgaz boru hattı projesinin inşasına başlandı. Üç aşamada gerçekleştirilecek olan projenin tamamlandığında, dokuz ilçe ve şehri birbirine bağlayacak ve Xinjiang'ın güneyindeki gaz tedarik kapasitesi artacak. Bu proje, Tarim Havzası'nda yaşayan insanların geçim kaynaklarına ve işletmelerin üretim faaliyetlerine destek sağlamayı hedefliyor.
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