ABD ara seçimleri sonrası risk iştahı artınca VIX korku endeksi 19,9'a indi - Son Dakika
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ABD ara seçimleri sonrası risk iştahı artınca VIX korku endeksi 19,9'a indi

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ABD Kongre ara seçimleri sonrası yapay zeka endişelerinin yatışması ve Orta Doğu'da anlaşma umutlarıyla risk iştahı toparlanırken VIX korku endeksi geçen haftaya göre yaklaşık 10 puan geriledi. Endeks dün 19,9'a inerken geçen haftaki 28,2 seviyesinden bu yana düşüşünü sürdürdü.

EMİRHAN YILMAZ/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, ABD'de Kongre ara seçimleri sonrası yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin yatışması ve Orta Doğu gündeminin ılımlı seyretmesiyle geçen haftadan bu yana yaklaşık 10 puan geriledi.

Geçen hafta ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin Demokratlar lehine neticelenmesiyle yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceği endişeleri piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Eyaletlerindeki seçimleri kazanan bazı Demokratların yapay zekanın gelişimine karşı olması dolayısıyla söz konusu sektörde regülasyon risklerinin artması ve Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik risk dalgasının oluşabileceğine yönelik korkularla, piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, geçen hafta 28,2 seviyesine kadar çıkmıştı.

Takip eden gelişmeler ışığında, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında artan anlaşma umutları ve Demokratların yapay zekanın gelişimini beklendiği ölçüde engellemeyeceğine yönelik öngörüler piyasalardaki risk algısını azalttı.

Söz konusu gelişmeler piyasalardaki risk iştahının toparlanmasına katkı verirken bu durum VIX Endeksi'ne de yansıdı. Endeks, dün yaklaşık 6 puan düşüşle 19,9'a indi. Böylece endeks, geçen haftaki 28,2 seviyesinden de yaklaşık 10 puan gerilemiş oldu.

"Küresel piyasalar, ABD ara seçimleri sonrası makro verilere ve bilanço sezonuna daha çok odaklanmaya başladı"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel piyasaların ABD ara seçimleri sonrası ilk belirsizlikleri atlattıktan sonra makro verilere ve bilanço sezonuna daha çok odaklanmaya başladığını söyledi.

Çay, "ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verisinin güçlü olması, veri merkezlerine enerji sağlama konusunda önemli bir şirketin üçüncü çeyrek bilançosu sonrası iyi bir hisse hareketi ile karşılaşması ve çip üretiminde oldukça önemli bir konuma sahip olan TSMC'nin ekim ayı satışlarının piyasa beklentilerini aşması ile global hisse piyasalarında alımlar arttı." diye konuştu.

Hem tarihsel olarak ara seçimler sonrası S&P 500 getirilerinin hem de 2027 yılına dair hisse başı kar beklentilerinin iyi seviyelerde korunmasının boğa piyasasının devam edebileceğini gösterdiğini bildiren Çay, "Risk iştahındaki toparlanmanın yıl sonuna kadar devam edeceğine ve S&P 500 endeksine yeni rekor seviyelerin görüleceğine inancımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Piyasa savaşın sonlanacağını düşünüyor"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise geçen hafta ABD seçimlerinin önemine işaret ederek, ABD seçimleri öncesinde piyasada gerilimin artmaya başladığını ve özellikle yapay zeka ve teknoloji sektöründeki sert satışların riskli varlıklardan risksiz getirilere doğru bir geçiş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Ergezen, seçim öncesi faizlere, tahvillere doğru bir yöneliş olduğunu, altından, borsalardan, emtiadan ve bitcoinden çıkış olduğunu gördüklerini kaydederek, "Bunun en büyük sebebi de genel anlamda faizlerin yüksek seyrediyor olması, daha doğrusu petrolün yüksek seyrediyor olması, bunun enflasyon ve faizi de yukarıya doğru ittirmesiydi. Bundan dolayı da küresel büyüme risklerindeki artışı konuşuyorduk. Bu artık yatırımcılar için bir miktar kaçınma seviyesine kadar gelmişti. Bu sebeple borsalarda, altında ve gümüşte genel anlamda satış eğilimini gördük ve tahviller tarafında olumsuzluklara rağmen düşüşü yaşadık. Bunun da en büyük sebebi tahvillere doğru para girişiydi." diye konuştu.

ABD seçimleri sonrasında yaşanan gelişmelerle risk iştahının bir miktar yeniden artmaya başladığını vurgulayan Ergezen, bunun da korku endeksinin azalmasına yol açtığını bildirdi.

Ergezen, piyasanın bir miktar daha iyimserliğe dönmüş durumda olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Piyasa savaşın sonlanacağını düşünüyor ki zaten bu iştahlılığı da görüyoruz petrol fiyatlarında. Bir kalıcı anlaşma olmasa bile Brent petrol 90 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda. Bu da piyasanın aslında istekli olduğunu gösteriyor. Korku endeksinin de doğal olarak bu anlamda düşmesini normal karşılayabiliriz. Çünkü bakış açısı da iyimserliğe dönmüş durumda. Genel tablo içerisine bakacak olursak, Trump yönetiminin savaşı sürdürmesi Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaybetmesiyle oldukça zorlaşmış durumda. Bundan dolayı da savaşın sonlanacağı beklentisi hakim. Zaten gelen açıklamalardan da bunları görüyoruz. Eğer burada savaş sonlanırsa, kalıcı bir anlaşma görürsek, petrol fiyatlarındaki düşüş daha da devam edecektir. Bunun korku endeksini daha da düşürmesi beklenir. Piyasada genel anlamda risk iştahının yeniden arttığı, borsalara, altın ve gümüşe yönelişin devam ettiği bir piyasa izleyebiliriz."

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriYapay ZekaOrta DoğuTeknolojiEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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