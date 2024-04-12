New York borsası, ABD'nin bazı büyük bankalarının karışık gelen finansal sonuçlarının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 38.319,14 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 5.171,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kayıpla 16.293,03 puana geriledi.
Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler artarken ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançoları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
Bugün açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 düştü.
JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 0,9 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,6 düştü.
ABD bu hafta açıklanan enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.
Öte yandan, Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İsrail'in İran'dan yapılacak doğrudan bir saldırıya hazırlandığına ilişkin haber akışının ardından petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'nin üzerinde artarak 91,8 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 87,3 dolardan alıcı buldu.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Bankalarının Finansal Sonuçlarıyla New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planı açıklandı. Plan, bölgenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için etkili politika ve tedbirlerle yeterli bütçe kaynakları ile yatırımların ve projelerin desteklenmesini öngörüyor. Ayrıca, hayvancılık, tarımsal üretim, sulama altyapısı ve hayvan pazarları gibi alanlarda yapılan çalışmaların sonuçları da paylaşıldı.
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İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.
İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatında sert düşüş kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşüş gösteren Bitcoin, 63 bin 306 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan gerilim diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Kripto para piyasasının değerinde son 24 saatte yüzde 6,22'lik düşüş görüldü.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
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