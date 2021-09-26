ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e verdiği röportajda S-400 alımıyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek biziz" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ödemesine rağmen hala F-35'leri teslim almamasını da eleştirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası basın önünde söylediği "Türkiye bize bu parayı verdi, neden onlara F-35'leri vermiyoruz?" sözlerini de hatırlattı.

Kanal, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.