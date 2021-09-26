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ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez - Son Dakika

ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez

26.09.2021 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de CBS News'e verdiği röportajda, "Rusya'dan yeni S-400 sistemi alacak mısınız?" sorusuna, "Tabii evet. Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e verdiği röportajda S-400 alımıyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek biziz" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin 1,4 milyar dolar ödemesine rağmen hala F-35'leri teslim almamasını da eleştirdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası basın önünde söylediği "Türkiye bize bu parayı verdi, neden onlara F-35'leri vermiyoruz?" sözlerini de hatırlattı.

Kanal, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı. S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı.

ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, S 400, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD basınının S-400 sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizim hangi ülkeden ne alacağımıza müdahale edemez - Son Dakika
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