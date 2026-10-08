ABD Başkanı Trump, Bilim Zirvesi'nde 6 teknoloji liderine madalya takdim etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Bilim Zirvesi'nde 6 teknoloji liderine madalya takdim etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Bilim Zirvesi'nde 6 teknoloji liderine Ulusal Bilim Madalyası ile Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası takdim etti. Madalyaları Sergey Brin, Jensen Huang, Elon Musk, Lisa Su, Michael Dell ve Satya Nadella aldı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasında önde gelen 6 isme, Ulusal Bilim Madalyası ile Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası verdi.

Trump, Beyaz Saray tarafından düzenlenen "Bilim: Yeni Bir Altın Çağ Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden bu yana ABD'nin bilim ve teknoloji alanlarındaki liderliğini sürdürmesine yönelik kararlı adımlar attıklarını vurguladı.

Zirvede, gelecek yıllarda bilimsel çalışmaları nasıl yeniden canlandırabileceklerini ele alacaklarını anlatan Trump, Amerika için inanılmaz bir geleceğin inşasına öncülük eden altı "ulusal hazineye" ABD'nin en yüksek bilim ve teknoloji ödüllerinden olan Ulusal Bilim Madalyası ile Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası'nı vereceklerini bildirdi.

Trump, alanlarına yaptıkları katkıların bilim tarihindeki yerini sonsuza dek koruyacak olan teknoloji liderlerine madalya takdim etmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından Trump, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, SpaceX CEO'su Elon Musk ve Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su'ya Ulusal Bilim Madalyası, Dell Technologies CEO'su Michael Dell ve Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası takdim etti.

Brin, bilim, ticaret ve günlük yaşamda bilgiye erişim şeklinde devrim yaratan bilgi edinme ve veri işleme algoritmalarının geliştirilmesine katkıları nedeniyle, Huang ise işlemci tasarımı ve yazılım alanındaki yeniliklere katkıları dolayısıyla madalya almaya hak kazandı.

Uzay keşfi, akıllı sistemler, iletişim ve ötesindeki alanlarda mühendislik başarıları dolayısıyla Musk'a, yarı iletken mühendisliği ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında sergilediği liderlik nedeniyle Su'ya madalya takdim edildi.

Dell, kişisel ve kurumsal bilgi işlem teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesi vizyonunu ileri taşıması ve gelecek nesil Amerikalı bilim insanları, mühendisler ve teknoloji uzmanlarına verdiği destek nedeniyle madalyaya layık görüldü.

Nadella, bulut bilişim ve Amerikan süper zekasının eğitilmesini ve küresel ölçekte kullanıma sunulmasını sağlayan dev ölçekli bir altyapı oluşturması dolayısıyla madalyaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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