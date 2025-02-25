ABD Başkanı Trump ticaret savaşlarını kızıştıracak yeni vergi tarifeleri konusunda kararlı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Başkanı Trump ticaret savaşlarını kızıştıracak yeni vergi tarifeleri konusunda kararlı

Küresel ticaret savaşları demir çelik, otomotiv, çip başta olmak üzere pek çok sektörde devam ediyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu savaşları daha da kızıştıracak adım atma konusunda ısrarcı. Trump; Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını söyledi.

25.02.2025 10:04
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Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik ek vergilerin ertelenmesine rağmen planlanan takvime uygun olarak devreye alınacağını açıkladı. Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili net mesajlar verdi. Trump, "Tarifeler zamanında, planlandığı gibi ilerliyor" diye konuştu.

"BİZDEN FAYDALANDILAR"

Trump, yalnızca Kanada ve Meksika değil, birçok ülke tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyerek "Bizden faydalandılar." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, "Bunun ülkemizin başına gelmesine izin veren herkes kendinden utanmalı." diye konuştu.

LİDERLERİ SUÇLADI

Bunu çok uzun yıllar boyunca süren bir suistimal olarak nitelendiren Trump, "Bunu yapan diğer ülkeleri suçlamıyorum bile. Bunun olmasına izin verdikleri için liderlerimizi suçluyorum. ABD ile bu harika anlaşmaları yaptılarsa, ABD'den faydalandılarsa, üretim konusunda, hemen hemen her konuda, aklınıza gelebilecek her konuda faydalandılarsa onları kim suçlayabilir." dedi. Trump, tek istediklerinin mütekabiliyet olduğunu vurguladı.

EK GÜMRÜK VERGİLERİ RESMİLEŞTİ

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump ticaret savaşlarını kızıştıracak yeni vergi tarifeleri konusunda kararlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump ticaret savaşlarını kızıştıracak yeni vergi tarifeleri konusunda kararlı - Son Dakika
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