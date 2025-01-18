ABD Borsaları Yükseldi: Yatırımcılar Risk Alma Eğiliminde - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Borsaları Yükseldi: Yatırımcılar Risk Alma Eğiliminde

New York borsası, büyük bankaların iyi sonuçları ve enflasyonun yavaşlaması ile yükseldi.

18.01.2025 00:46
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NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,78 artarak 43.487,83 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1 artışla 5.996,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 19.630,20 puana çıktı.

ABD'de büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları ile çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler, yatırımcıların risk iştahını artırırken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış endekslerdeki yükselişe öncülük ederken Nvidia ile Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,6 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1 değer kazandı.

Hafta başında yüzde 4,80'i aşarak 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyelerini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün yüzde 4,57'ye kadar indi, daha sonra yüzde 4,62 seviyesinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, Aralık 2024'te yüzde 15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi.

Amerikan borsaları, pazartesi günü Martin Luther King günü dolayısıyla işleme kapalı olacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Borsaları Yükseldi: Yatırımcılar Risk Alma Eğiliminde - Son Dakika

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