ABD Borsası İstihdam Raporunun Ardından Yükselişle Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan Öncesi Denetimleri Artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde, iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi gibi birçok başlıkta denetlemeler yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verilerek gerekli müeyyideler uygulanacak. Ayrıca taklit ve tağşişe açık ürünlerden numune alınarak analize gönderildi. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçiyle yapılan denetimlerde toplamda 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı.