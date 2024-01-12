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ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Yükselişle Başladı - Son Dakika
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ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verilerinin ardından güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artışla 37.769,84 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 4.795,84 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 artışla 15.006,24 puana çıktı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Analistler, ÜFE verilerinin enflasyondaki ilerlemeye dair cesaret verdiğini belirtti.

ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Yükselişle Başladı
12.01.2024 - 18:12,
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NEW New York borsası ABD'de beklentilerin altında gelen üretici enflasyonu verilerinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artışla 37.769,84 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 4.795,84 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 artışla 15.006,24 puana çıktı.

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında gelirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 arttı. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aralıkta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 ile Aralık 2020'den sonraki en düşük artışı kaydetti.

Analistler dün açıklanan tüketici enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatarak, bugünkü ÜFE verilerinin ise enflasyondaki ilerlemeye dair cesaret verdiğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi ÜFE verilerinin açıklanması sonrasında yaklaşık 8 baz puan düşerek yüzde 3,92 oldu.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankaları dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase ile Bank of America'nın net karı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre düşerken, Wells Fargo'nun net karı yükseldi, Citigroup ise zarar açıkladı.

JPMorgan Chase hisseleri yüzde 1,7 artarken, Bank of America'nın hisseleri yüzde 0,4 değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri kar artışı bildirmesine karşın yüzde 1,3 geriledi. Citigroup'un hisseleri ise zarar bildirmesine rağmen yüzde 2 artış gösterdi.

Kızıldeniz'deki çatışmalar ve buna bağlı olarak ulaşım rotalarındaki değişiklikler nedeniyle Berlin fabrikasında üretimi durduracağı bildirilen Tesla'nın hisseleri ise yüzde 1,5 düştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD Borsası Üretici Enflasyonu Verilerinin Ardından Yükselişle Başladı - Son Dakika


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