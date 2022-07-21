ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti - Son Dakika
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ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti

21.07.2022 09:26
ABD bunu beklemiyordu! Ham petrol stokları düşüşe geçti

ABD'nin ticari ham petrol stokları, piyasaların 300 bin varil artacağı yönündeki beklentilerine rağmen, bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon varil azalışla 480 milyon 100 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,5 milyon varil artışla 228 milyon 400 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ DE AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 156 bin varil azalışla 6 milyon 519 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 735 bin varil artışla 3 milyon 759 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 9-15 Temmuz haftasında 97 bin varil azalarak 12 milyon 335 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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