ABD Büyükelçisi Barrack, İGA'yı Megahubs 2026 birinciliği nedeniyle tebrik etti - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Barrack, İGA'yı Megahubs 2026 birinciliği nedeniyle tebrik etti

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ABD Büyükelçisi Barrack, İGA\'yı Megahubs 2026 birinciliği nedeniyle tebrik etti
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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, İGA CEO'su Selahattin Bilgen'i ziyaretinde İstanbul Havalimanı'nın Megahubs 2026 listesinde Heathrow'u geçerek birinci olduğunu söyledi. Barrack, havalimanının tek günde 337 destinasyona ev sahipliği yaptığını belirterek İGA'yı tebrik etti.

İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen'i ziyaret eden ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack 'İstanbul Havalimanı Londra Heathrow'u geride bırakarak birinci sırada yer alıyor. Burası dünyanın buluşma noktası konumunda ve İGA'da bun teyit eden bir merkez inşa etti" dedi.

İstanbul Havalimanı ziyaretiyle ilgili sana medya hesabından bir paylaşım yapan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Selahattin Bilgen'e ve tüm İGA ekibine tebrikler. İstanbul Havalimanı dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna erişti; OAG'nin 'Megahubs 2026' listesinde Heathrow'u geride bırakarak birinci sırada yer alıyor. Havalimanı, tek bir günde 337 destinasyona ve yaklaşık 90.000 farklı bağlantı seçeneğine ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyanın buluşma noktası konumunda; İGA da bunu teyit eden bir merkez inşa etti" dedi.

Kaynak: DHA
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