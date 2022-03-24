ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetini uzattı - Son Dakika
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ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetini uzattı

24.03.2022 20:53
ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi için gümrük vergisi muafiyetini yenilediğini duyurdu.

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi için gümrük vergisi muafiyetini yenilediğini duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinden muaf tutulan ancak muafiyet süresi dolan bazı ürünlere yeniden istisna tanıdı.

USTR'den yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen ve tarife muafiyeti talep edilen 549 ürün kaleminden 352'si için muafiyetlerin yenileneceği bildirildi.

Açıklamada, uygulanacak muafiyetin 12 Ekim 2021'den itibaren geçerli olacağı ve 31 Aralık 2022'ye kadar süreceği aktarıldı.

Söz konusu tarifelerden muaf tutulacak ürün kalemleri arasında elektrik motorları, bazı araba parçaları, kimyasallar ve diğer tüketim malları yer aldı.

ABD'de önceki Başkan Donald Trump döneminde Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikaları öne sürülerek, 2018'de Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar verilmişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıklarını geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş ve Çin, bazı ABD ihraç ürünlerini satın almayı taahhüt etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetini uzattı - Son Dakika


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