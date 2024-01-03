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ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düştü - Son Dakika
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ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düştü

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,76'ya geriledi. Bu düşüş, yavaşlayan enflasyon ve potansiyel faiz indirimlerinin etkisiyle gerçekleşti. Ancak genel satın alma faaliyeti bir önceki yıla göre düşük seyretmektedir.

ABD\'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düştü
03.01.2024 - 17:57,
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NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,76'ya indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 29 Aralık ile sona eren haftada, iki hafta öncesine kıyasla yüzde 9,4 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular iki hafta öncesine göre yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 18 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı aynı dönemde yüzde 6,83'ten yüzde 6,76'ya geriledi.

Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,41'den yüzde 6,26'ya indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, piyasaların yavaşlayan enflasyon ve ABD Merkez Bankasının (Fed) potansiyel faiz indirimlerinin etkisiyle konut kredisi faiz oranlarının 2023 ortasından bu yana en düşük seviyelerde kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage oranının yıl sonunu ekimdeki son zirvesi olan yüzde 7,9'un 1 puan altında tamamladığını kaydeden Kan, mortgage faizlerindeki son düşüşün, 2024'e girerken konut piyasasına iyimserlik için bir neden verdiğini ancak genel satın alma faaliyetinin bir yıl öncesine göre düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Düştü - Son Dakika
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