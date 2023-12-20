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ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,83 ile hazirandan bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,5 azaldı. Enflasyondaki düşüş ve Fed'in faiz indirim beklentileri, faiz oranlarının düşmesine neden oldu.

ABD\'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi
20.12.2023 - 17:33,
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,83 ile hazirandan bu yana en düşük seviyesine indi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 15 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 2 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,07'den yüzde 6,83'e gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,67'den yüzde 6,41'e düştü.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki düşüşe dair olumlu haberlerin gelmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin de etkisiyle 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faizin hazirandan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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