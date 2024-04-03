ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,91 olurken, mortgage başvuruları yüzde 0,6 geriledi.
Mortgage Bankalar Birliğinin (MBA), 29 Mart ile sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 0,6 azaldı.
Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,1 ve yeniden finansman başvuruları da yüzde 2 düştü.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,93'ten yüzde 6,91'e geriledi.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,46'dan yüzde 6,35'e indi.
MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yüksek mortgage faiz oranlarının konut alımı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
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