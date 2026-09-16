ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi Mayıs 2025'ten bu yana en yükseğe çıktı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,1 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,85'ten yüzde 6,97'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,17'den yüzde 6,30'a çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yükselen enerji fiyatları, yüksek seyreden enflasyon ve gelecekteki para politikasına ilişkin piyasada süregelen endişelerin geçen hafta tahvil getirilerini ve mortgage faiz oranlarını yükselttiğini belirtti.

Kan, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yüzde 5 seviyesine yaklaşmasıyla mortgage faizlerinin de yükseldiğine işaret ederek, 30 yıl vadeli mortgage için faiz oranının Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.