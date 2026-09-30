ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,3'e çıktı, başvurular yüzde 6 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,3'e çıktı, başvurular yüzde 6 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,12'den 7,3'e yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mortgage başvuruları yüzde 6 azalırken MBA Başkan Yardımcısı Kan, faizlerdeki hızlı yükselişin borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Ortalama faiz oranının 30 yıl vadeli mortgage için Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Kan, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizi yüzde 7,3'e çıktı, başvurular yüzde 6 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei