ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi - Son Dakika
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ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi

11.05.2022 16:13
ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi

ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yüzde 8,3'lük gerileme yaşandı. Beklentileri aşan aylık enflasyonun düşmesiyle beraber sonrası ABD Doları güç kazanırken altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı.

ABD'de tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 0,3 artış kaydetti. Beklentiler yüzde 0,2 seviyesinde geleceği yönündeydi. Böylece enflasyon yıllık bazda yüzde 8,3 seviyesine indi. Yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8,5 seviyesindeydi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 0,6

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda beklenti yüzde 0,4 idi.

BEKLENTİLERİ AŞAN ENFLASYON, ABD DOLARINI GÜÇLENDİRDİ

ABD enflasyonunun 40 yılın zirvesinden inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD doları güç kazandı. ABD Dolar Endeksi, 103,6 puan seviyesinden 104 puanın üzerine tırmandı. Euro bölgesi tahvil getirilerini yükseltti.

SPOT ALTININ ONS FİYATI 1.840 DOLARIN ALTINA İNDİ

Enflasyonun yıllık bazda gerilemesine karşın aylık bazda beklentileri aşması altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Veri öncesinde 1.850 doların üzerindeki spot altının ons fiyatı 1.840 doların altına indi. Yaşanan düşüşte Fed'den daha güçlü faiz artışına gitme olasılığının artması etkili oluyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi - Son Dakika
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