Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, aynı ürünün ABD ve Türkiye'deki fiyatları arasındaki büyük farkı eleştirdi. Aydemir, ABD'de 5 dolara satılan bir oyuncağın Türkiye'de 1.300 TL'ye (yaklaşık 36 dolar) satıldığını belirterek, "Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil. Enflasyon değil soygun bu." ifadelerini kullandı.
Aydemir'in dikkat çektiği fiyat farkı, Türkiye'deki tüketicilerin aynı ürüne ABD'deki fiyatının yaklaşık yedi katı daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, enflasyonun ötesinde, piyasa dinamiklerindeki sorunlara işaret ediyor.
Benzer şekilde, Türkiye'de bazı ürünlerin yurt dışına göre daha pahalıya satıldığı görülüyor. Örneğin, antrikotun kilosu Türkiye'de 819,90 TL iken, ABD'de 12,99 dolar (yaklaşık 473,8 TL) seviyesinde.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira - Son Dakika
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