ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira

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TÜİK eski başkanı Birol Aydemir, Türkiye'deki bazı ürünlerin yurt dışına kıyasla aşırı pahalı olmasına tepki göstererek, bunun enflasyon değil "soygun" olduğunu söyledi. Özellikle oyuncak ve et fiyatlarındaki büyük farklara dikkat çeken Aydemir, tüketicilerin alım gücünün ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

09.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:21
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, aynı ürünün ABD ve Türkiye'deki fiyatları arasındaki büyük farkı eleştirdi. Aydemir, ABD'de 5 dolara satılan bir oyuncağın Türkiye'de 1.300 TL'ye (yaklaşık 36 dolar) satıldığını belirterek, "Bu kadarı gerçekten akıl alır gibi değil. Enflasyon değil soygun bu." ifadelerini kullandı.

OYUNCAK FİYATLARINDAKİ UÇURUM

Aydemir'in dikkat çektiği fiyat farkı, Türkiye'deki tüketicilerin aynı ürüne ABD'deki fiyatının yaklaşık yedi katı daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, enflasyonun ötesinde, piyasa dinamiklerindeki sorunlara işaret ediyor.

DİĞER ÜRÜNLERDE DE BENZER DURUM

Benzer şekilde, Türkiye'de bazı ürünlerin yurt dışına göre daha pahalıya satıldığı görülüyor. Örneğin, antrikotun kilosu Türkiye'de 819,90 TL iken, ABD'de 12,99 dolar (yaklaşık 473,8 TL) seviyesinde.

ABD\'de 5 dolar, Türkiye\'de 1300 lira
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Birol Aydemir, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Binali Şahin:
    Ülke sahipsiz kamyon gibi uçuruma doğru gidiyor 279 20 Yanıtla
  • adige1864:
    çünkü durmadan kendini öven bu toplumda ahlak diye birşey yok. 199 9 Yanıtla
  • Tuna Han:
    eti bile sayenizde ithal yiyoruz yada at eti essek eti domuz eti yiyoruz çiftçi mı kaldı yurt dışından geldiği için çoğu malzemeler de kaç tane aracı var kasabın suçu ne küçük esnafın suçu ne git Paşa'na anlat durumu Türkiye istatistikSİZ kurumu 159 23 Yanıtla
  • 81855655As:
    Türkiyedeki gözü doymayan tüccarlar.daha çok kazanma hırsı. 159 14 Yanıtla
  • 123483:
    balkanlarda, Almanya ve Rusya'da kıyma ortalama fiyat 180 TL, bizde 550 TL olur ise kuyruğa giriyoruz. bizlere uygulanan bu zulüm bilerek ve istenerek yapıliyor. 146 9 Yanıtla
  • Ankara21:
    Sebebi siz değilmisiniz ? 115 7 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Öyle demeyin, adamlar çok ucuza mâl etseler bile 100 katına satamayınca kâr edemiyorlar, yazık. 107 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Adam haklı bizim esnaf şerefsizlikte sınırları zorluyor 104 1 Yanıtla
  • Fırat Altunufağı:
    Kimse devletten para istemiyor sadaka beklemiyor devletin görevi bu soyguncuları enselemektir. Şehirlerarasındaki dinlenme tesislerindeki tuvalet soygununu durdurdu devlet. Et, teknoloji ve gıdadaki soygunda sıra. Devletin daha kapsamlı denetleme yapması lazım o zaman bu sorun daha da çözülür halkın memnuniyeti artar. 63 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    aa oturmus bize dertleniyorlar.. yurt disinda bir cok otoban ucretsiz ya da 3 5 avro diye baslasam aklima neler gelir.. ha otomobildeki verginin vergisinin vergisi vsvs su bu binlerce kalem .. yani care olacak coİm olacak ua da caresiz kalanlarin taraftari yandasi adami, burokrati su bu bi de oturup bize aglayinca komik oluyor. o care olacaklar sebebi iken... 53 6 Yanıtla
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