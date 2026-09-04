ABD'de Ağustos'ta istihdam beklentileri aşarak 162 bin arttı, işsizlik yüzde 4,1'de kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kalırken, bu veriler işgücü piyasasının direncini gösteriyor.
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu
Kaynak: AA
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