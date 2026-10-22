ABD'de ara seçim öncesi dolar endeksi 102,9 ile Nisan 2025'ten beri zirveye çıktı - Son Dakika
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ABD'de ara seçim öncesi dolar endeksi 102,9 ile Nisan 2025'ten beri zirveye çıktı

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ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde dolar endeksi 102,9 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uzman Zafer Ergezen, faiz ve doların yükselmesinin konut ve benzin maliyetlerini artırarak Trump'ın aleyhine gelişmelere yol açtığını söyledi.

ABD'deki ara seçimlere kısa bir süre kala, doların yüksek seviyelerde seyrederek Trump yönetiminin arzuladığının tam tersi yönde hareket etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın işini zorlaştıran önemli konular arasında yer alıyor.

ABD'de kritik olarak nitelendirilen ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. Seçimler öncesinde Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk iki yılındaki ekonomik performansı mercek altına alınıyor.

Seçmenler enerji fiyatları, konut finansmanı ve piyasa faizlerindeki sert yükselişlerin oluşturduğu zorlu ekonomik koşullar altında sandık başına gidecek.

Seçimler öncesi açıklanan son makroekonomik veriler, hane halkının hem temel harcama kalemlerinde hem de uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde eş zamanlı baskıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Bu gelişmelerle ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin enerji arzı tehdidini sürdürmesi ve Fed'e yönelik şahin tahminlerin devam etmesiyle güçlü duruşunu koruyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi, enerji tarafında arz endişelerini derinleştirirken yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle 102,9 seviyesine kadar çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, daha sonra 101,5 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Dolar endeksi, 2025 sonuna göre yüzde 3,3 yükseldi.

"Dolar güçlendikçe ABD ürünleri rekabetçi avantajını kaybediyor"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın doların fazla güçlenmesini istemediğini belirtti.

2025 ve 2026'nın tamamında Trump'ın faizlerin düşmesini istediğini vurgulayan Ergezen, bundan dolayı eski Fed Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdiğini hatırlatırken ekonomik verilerin de faiz indirimlerini destekler nitelikte olmadığına dikkati çekti.

Trump'ın özellikle likiditenin artmasını, doların değer kaybı yaşamasını, böylece cari açık tarafında en azından daha makul seviyelere inilmesini veya ABD ekonomisinin cari fazla verecek bir konuma gelmesini istediğini söyleyen Ergezen, dolar güçlendikçe ABD ürünlerinin rekabetçi avantajını kaybettiğini kaydetti.

Ergezen, Trump'ın rekabet anlamında Çin başta olmak üzere bazı ülkelere ithalata yönelik eleştirileri olduğunu vurguladı.

Doların rekabetçi olmaması durumunda ithalatın ve cari açığın artacağını ifade eden Ergezen, Trump'ın tam tersine doların zayıflamasını, rekabet anlamında avantajının artmasını ve ABD'nin ihracatının artmasını amaçladığını dile getirdi.

"Trump'ın politikalarını seçim sonuçları belirleyecek"

Ergezen, "Seçimler öncesinde dolar, faizlerin yükselmesi ve enflasyondaki hızlanmayla beraber değer kazanıyor. Dolayısıyla bu, hiçbir devlet başkanının isteyeceği bir şey değil. Çünkü yeni konutlar konusunda mortgage maliyetleri yükseliyor. Birçok ürün pahalanıyor. Bunun en net etkilerini de aslında benzin fiyatlarında görüyoruz. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve doların değer kazanması, Trump'ın aleyhine gelişmeler olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu gelişmelerden dolayı seçimler öncesinde İran'la ne bir çatışmaya ne de bir anlaşmaya yanaştığını söyleyen Ergezen sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimler sonrasında muhtemelen Trump tarafında da ABD/İsrail-İran savaşında da çok ciddi gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Seçim sonuçlarına göre, taraflar arasında kalıcı bir anlaşma sağlanabilir veya ABD/İsrail-İran savaşı başka bir seviyeye geçebilir. Seçim sonuçları sonrasında bundan sonra atılacak adımlar Trump'ı ya daha fazla agresifleştirecek ya da bir anda uyguladığı politikaların tam tersi yönünde hareket etmesine yol açabilecek."

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpEkonomiFinansSon Dakika

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