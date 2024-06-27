ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Mayısta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Mayısta Azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta beklenen artışın aksine yüzde 2,1 azaldı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,1 düşerek 70,8'e geriledi. Bu durum, piyasadaki artış tahminlerinin aksine beklenen konut satışlarının azaldığını gösteriyor. Bekleyen konut satışları endeksi, nisanda da yüzde 7,7 düşüş göstermişti. Mayısta yıllık bazda da yüzde 6,6 düşüş yaşandı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, artan envanter ve düşük talep nedeniyle konut fiyatlarındaki artışın azalacağını belirtti.

27.06.2024 18:25
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NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mayıs ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalışla 70,8'e geriledi.

Piyasadaki artış tahminlerinin aksine azalan bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,6 artacağı öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 7,7 azalışla 72,3'e inmişti.

Bekleyen konut satışları, mayısta yıllık bazda da yüzde 6,6 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, piyasanın artan envanter ve düşük taleple ilginç bir noktada olduğunu belirtti.

Arz ve talep hareketlerinin gelecek aylarda konut fiyatlarındaki artışın azalacağını gösterdiğini kaydeden Yun, iş yaratan bir ekonomide daha fazla envanterin, özellikle konut kredisi faizleri düştüğünde ister istemez daha fazla ev alımına yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Nar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Mayısta Azaldı - Son Dakika

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