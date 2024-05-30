ABD\'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Azaldı

Ekonomi

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalışla 72,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, martta aylık yüzde 3,6 artışla 78,3'e yükselmişti.

Bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,4 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, nisan ayı boyunca artan faiz oranlarının etkisinin piyasada daha fazla stok bulunmasına rağmen ev alımlarını azalttığını ifade etti.

Yun, ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın sonlarında beklenen faiz indiriminin, satın alınabilirliğin ve arzın artmasıyla daha iyi koşullara yol açacağını vurguladı.