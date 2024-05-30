ABD'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Azaldı

ABD\'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalarak 72,3'e geriledi. Bu azalış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,4 düşüş gösterdi. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, artan faiz oranlarının ev alımlarını azalttığını belirtirken, Fed'in beklenen faiz indiriminin satın alabilirliği ve arzı artırarak daha iyi koşullar sağlayacağını vurguladı.

30.05.2024 17:23
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NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda yüzde 7,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 azalışla 72,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,1 azalacağı öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, martta aylık yüzde 3,6 artışla 78,3'e yükselmişti.

Bekleyen konut satışları, nisanda yıllık bazda da yüzde 7,4 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, nisan ayı boyunca artan faiz oranlarının etkisinin piyasada daha fazla stok bulunmasına rağmen ev alımlarını azalttığını ifade etti.

Yun, ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın sonlarında beklenen faiz indiriminin, satın alınabilirliğin ve arzın artmasıyla daha iyi koşullara yol açacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Nisanda Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Azaldı - Son Dakika

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