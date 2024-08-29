ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda beklentilerin aksine yüzde 5,5 azalarak 70,2'ye düşerek 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi. Piyasa beklentileri ise yüzde 0,2 artış yönündeydi. Bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,5 azaldı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışlarda bir toparlanma olmadığını belirterek, iş büyümesi ve envanter artışının zorlukları aşamadığını ifade etti.

29.08.2024 18:48
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NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda artış beklentilerinin aksine yüzde 5,5 azalırken, 2001'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 70,2'ye düşerken, endeksin 2001'de hesaplanmaya başlamasından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 4,8 artışla 74,3 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz ortasında satışlarda bir toparlanma olmadığını belirterek, "İş büyümesinin ve daha yüksek envanterin olumlu etkisi, karşılanabilirlik zorluklarının ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle ilgili bir miktar bekle-gör durumunun üstesinden gelemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Bekleyen Konut Satışları Endeksi Temmuzda En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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