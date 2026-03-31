ABD'de Benzin Fiyatları 4 Doları Aştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden olurken, ABD'de benzinin ortalama fiyatı 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolar seviyesini aştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, dün 3,99 dolar seviyesinde bulunan benzinin ortalama galon fiyatı, bugün yaklaşık 4,02 dolar oldu.

Böylelikle ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 4 dolar seviyesini aştı.

Ülkede benzin fiyatları bir önceki haftaya göre yüzde 1 artarken, geçen aya kıyasla yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

ABD'de benzin fiyatlarındaki yıllık artış da yaklaşık yüzde 27 olarak hesaplandı.

Ülkede arz durumu ve uygulanan vergi oranları nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, California'da galon başına 5,89 dolara yaklaştı.

Benzin fiyatlarında bu eyaleti, 5,45 dolar ile Hawaii, 5,35 dolar ile Washington ve 4,93 dolar ile Oregon ve Nevada takip etti.

Ülkenin 12 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 4 doların üzerinde kaydedildi.

ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı da bir ay öncesine kıyasla yüzde 45 artarak 5,45 dolara tırmandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta, Orta Doğu'daki gerilimlerin yol açtığı tedarik zinciri aksamaları ve üretim kesintileri dolayısıyla küresel petrol fiyatlarının sert yükselmesi etkili oldu.

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, Haziran 2022'de yaklaşık 5,02 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:31:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.