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ABD'de dayanıklı mal siparişleri aralıkta değişmedi - Son Dakika
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri aralıkta değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 295,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri ise bu dönemde siparişlerin yüzde 1,1 artması yönündeydi. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,6 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,5 arttı. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

ABD\'de dayanıklı mal siparişleri aralıkta değişmedi
25.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:51
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen yıl aralıkta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 295,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 1,1 artması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl kasımda yüzde 5,5 artarak 295,5 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,6 ve savunma hariç siparişler yüzde 0,5 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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