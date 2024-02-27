ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD\'de Dayanıklı Mal Siparişleri Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de ocak ayında dayanıklı mal siparişleri aylık bazda yüzde 6,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı 276,7 milyar dolara geriledi. Ulaşım hariç siparişler yüzde 0,3, savunma hariç siparişler ise yüzde 7,3 azaldı. Bu veriler, dayanıklı tüketim mallarının sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

27.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 azalışla 276,7 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentileri söz konusu siparişlerin bu dönemde yüzde 4,9 azalması yönündeydi. Bu dönemde Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl aralıkta da yüzde 0,3 azalarak 294,7 milyar dolara düşmüştü.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,3 ve savunma hariç siparişler yüzde 7,3 azaldı.

Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

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