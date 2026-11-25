ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ekimde aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayisinde dayanıklı mallara yönelik yeni siparişlerin tutarı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 346,7 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi. Siparişler eylülde yüzde 2 artmıştı.

Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan yükselişte, makine siparişlerinin yüzde 1,8 artması etkili oldu.

Ulaştırma ekipmanları hariç yeni siparişler ekimde aylık bazda yüzde 0,5, savunma sanayi hariç yeni siparişler ise yüzde 0,4 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı mallara yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.