ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Haziranda Beklentilerin Aksine Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Haziranda Beklentilerin Aksine Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, haziran ayında dayanıklı mal siparişlerinin tutarı bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 264,5 milyar dolara düştü. Piyasa beklentisi ise yüzde 0,3 artış yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişlerin sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

25.07.2024 16:37
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ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, haziranda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 6,6'lık azalış kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,6 azalarak 264,5 milyar dolara düştü.

Art arda dört aylık yükselişin ardından azalış kaydeden dayanıklı mal siparişlerine dair piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, mayısta yüzde 0,1 artışla 283,1 milyar dolara çıkmıştı.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişlerde yüzde 7 gerileme oldu.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Haziranda Beklentilerin Aksine Azaldı - Son Dakika

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