ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı - Son Dakika
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı

25.05.2022 15:51
ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, nisanda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, nisanda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 265,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin altında yükseliş kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin martta olduğu gibi yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Söz konusu veri, martta yüzde 0,6 artışla 264,2 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin geçen aydaki yükselişinde, art arda iki ay gösterdiği düşüşün ardından ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 0,6 artması etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler ile savunma hariç siparişler geçen ay yüzde 0,3'er artış gösterdi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı - Son Dakika


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