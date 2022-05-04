ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi

04.05.2022 16:36
ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolar oldu.

Rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığının, bu dönemde 107 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, şubatta 89,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 241,7 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 10,3 artışla 351,5 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Çin ve Kanada ile arttı, AB ile azaldı

ABD'nin Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 18 artarak 48,6 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12,9 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 61,5 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da martta yüzde 56 artarak 10,3 milyar dolara çıktı.

Ülkenin AB ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 7,7 azalışla 15,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (10,6 milyar dolar), Almanya (6,2 milyar dolar), Japonya (6,1 milyar dolar), Tayvan (4,9 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Hindistan (3,2 milyar dolar), Güney Kore (3,1 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (1 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, söz konusu verilerin ticaretin ilk çeyrekte ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

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Erzurum'dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret Erzurum'dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret Brent petrolün varil fiyatı 106,37 dolar Brent petrolün varil fiyatı 106,37 dolar

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ticaret, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı martta rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika


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