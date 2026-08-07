ABD'de Enflasyon Beklentisi Düştü - Son Dakika
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ABD'de Enflasyon Beklentisi Düştü

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Temmuzda tüketicilerin enflasyon beklentisi yüzde 3,6'ya gerileyerek önceki aya göre azaldı.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 3,6'ya indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, temmuz ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi temmuzda önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise temmuzda değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

Benzin fiyatlarına ilişkin artış beklentileri, hazirandaki sert düşüşün ardından kısmen toparlandı. Tüketicilerin gelecek bir yılda benzin fiyatlarındaki artış beklentisi 1,4 puan yükselerek yüzde 2,9 oldu.

Maliyet artış beklentileri, üniversite eğitimi maliyetleri için 0,1 puan artışla yüzde 5,8'e çıkarken, sağlık hizmetleri için 0,5 puan azalarak yüzde 8,9'a, kira maliyetleri için 2,4 puan düşüşle yüzde 5,9'a geriledi. Gıda fiyatlarına ilişkin artış beklentisi ise değişmeyerek yüzde 5 oldu.

İşgücü piyasasına ilişkin beklentiler ise karışık seyretti. İşsizlik oranının gelecek bir yılda daha yüksek olacağına ilişkin beklenti 1,1 puan artarak yüzde 42,8'e yükselirken, işini kaybetme ihtimali beklentisi 0,1 puan artarak yüzde 14,2 oldu. Buna karşılık, mevcut işini kaybetmesi halinde yeni bir iş bulma ihtimaline ilişkin beklenti 1,3 puan artarak yüzde 46,2'ye çıktı.

Anket katılımcılarının mevcut ve gelecekteki hanehalkı finansal durumlarına ilişkin daha az kötümser olduğu görülürken, gelecekte krediye erişime ilişkin beklentileri de iyileşti.

Hanehalkı gelirlerinin gelecek bir yılda artacağına ilişkin beklenti değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, harcamalardaki artış beklentisi 0,1 puan azalarak yüzde 4,9'a geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

Temmuz ayına ilişkin TÜFE verileri 12 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Beklentisi Düştü - Son Dakika

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