ABD'de Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3, hane halkı gelir ve harcamalar üzerindeki beklentiler değişti.

13.01.2025 21:16
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ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2024 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 3'e çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye geriledi.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklentiler hafif düşüş kaydederek Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaşırken, harcamalardaki artışa dair beklentiler arttı ve salgın öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti 0,3 puan azalışla yüzde 2,8'e inerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan artarak yüzde 4,8'e çıktı.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi gıda için yüzde 4'e yükselirken, benzin için yüzde 2'ye, üniversite eğitimi için yüzde 5,7'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 5,8'e ve kira için yüzde 5,5'e geriledi.

ABD'de enflasyon verileri çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak Aralık 2024 dönemine ait enflasyon oranına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönünde.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı - Son Dakika

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