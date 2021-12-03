ABD'de fabrika siparişleri ekimde beklentileri geride bıraktı

ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 522,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerini aşan fabrika siparişlerinin bu ay da eylülde olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,4 azalışla 260,3 milyar dolara gerilerken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 2,4 artışla 261,9 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.