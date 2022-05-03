ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı

03.05.2022 18:06
ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 2,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, martta yüzde 2,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, marta ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 557,3 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve geçen yıl mayıstan bu yana en yüksek artışı gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artması öngörülüyordu.

Yükselen fiyatlar ve arz kısıtlamalarına rağmen mallara yönelik güçlü talebin işaretçisi olan fabrika siparişleri, şubatta yüzde 0,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,1 artışla 275,8 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 3,2 artarak 281,5 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

YORUMLAR
500
Dolar/TL 14,89 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 14,89 seviyelerinde işlem görüyor Biden'dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Talep Biden'dan Ukrayna İçin 33 Milyar Dolarlık Talep

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Fabrika, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 18:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de fabrika siparişleri martta beklentileri aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement