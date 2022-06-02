ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
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ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı

02.06.2022 17:32
ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 533,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında kalan fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Fabrika siparişleri, martta yüzde 1,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,5 artışla 265,5 milyar dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,2 artarak 267,7 milyar dolara çıktı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentileri karşılayamadı - Son Dakika


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