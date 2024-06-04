ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentiler dahilinde arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentiler dahilinde arttı

ABD\'de fabrika siparişleri nisanda beklentiler dahilinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, nisanda ülkede fabrika siparişleri yüzde 0,7 artarak beklentileri karşıladı. Dayanıklı ve dayanıklı olmayan mal siparişleri de artış gösterdi. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisindeki sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.

04.06.2024 17:39
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ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Art arda üç ay artan ve bu dönemde beklentilere paralel yükseliş kaydeden fabrika siparişleri, mart ayında da yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,6 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,8'lik yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentiler dahilinde arttı - Son Dakika

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