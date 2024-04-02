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ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında ülkede fabrika siparişleri yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3, dayanıklı olmayan mal siparişleri ise yüzde 1,6 arttı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.

02.04.2024 17:21
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NEW ABD'de fabrika siparişleri, şubatta yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 artacağı tahmin ediliyordu. Fabrika siparişleri, ocak ayında ise yüzde 3,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,3, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,6'lık yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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