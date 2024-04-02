ABD'de Fabrika Siparişleri Şubatta Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,27 Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 9.040,87 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile metal ana sanayi oldu. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in gelecek dönem adımlarına ilişkin belirsizliğin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkacak.