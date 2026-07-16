ABD'de Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika
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ABD'de Ham Petrol Stokları Azaldı

16.07.2026 08:18
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,7 milyon varil azalarak 409,7 milyon varile düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1,7 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1,7 milyon varil azalışla 409 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon varil azalarak 316 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalışla 210 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 4-10 Temmuz haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 861 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 60 bin varil artışla 5 milyon 689 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 459 bin varil artarak 3 milyon 721 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika

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