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ABD'de ham petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları aştı - Son Dakika

ABD'de ham petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları aştı

03.02.2022 22:54
ABD'de ham petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları aştı

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, kısıtlı arza karşı petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, kısıtlı arza karşı petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken, arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 90 doları aştı. Böylece ABD'de ham petrolün varili Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.

ABD'de ham petrolün varil fiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle Nisan 2020'de tarihi düşük seviyeleri görmesinin ardından talepteki toparlanmayla sert bir ralli yaşamıştı. Batı Teksas türü ham petrol vadelileri, Nisan 2020'de ilk kez sıfırın altında işlem görmüştü.

Uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 91 dolar seviyelerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, 26 Ocak'ta Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaşmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.

Analistler, küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle yükselmeyi sürdüren petrol talebine rağmen grubun mevcut politikasını sürdürmesi ve önceki üretim hedeflerine ulaşamamasının piyasalardaki süregelen daralma endişelerini pekiştirdiğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Teksas, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ham petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de ham petrolün varil fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları aştı - Son Dakika
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