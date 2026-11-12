ABD'de ikinci el konut satışları ekimde %5,5 düşüşle Ağustos 2010'dan beri en düşük oldu - Son Dakika
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ABD'de ikinci el konut satışları ekimde %5,5 düşüşle Ağustos 2010'dan beri en düşük oldu

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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre ABD'de ikinci el konut satışları ekimde aylık yüzde 5,5 azalarak 3,75 milyona geriledi ve Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi. Satışlar yıllık yüzde 8,8 azalırken medyan fiyat yıllık yüzde 0,4 artışla 416 bin 700 dolar oldu.

ABD'de ikinci el konut satışları, ekimde aylık bazda yüzde 5,5 azalarak Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ekimde aylık bazda yüzde 5,5 azalışla 3,75 milyona geriledi.

Piyasa beklentileri, ikinci el konut satışlarının bu dönemde yüzde 3,5 azalması yönündeydi.

İkinci el konut satış sayısı, eylülde aylık bazda yüzde 1 artarak 3,97 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları ekimde yıllık bazda ise yüzde 8,8 azaldı.

ABD'de ikinci el konut piyasasında medyan satış fiyatı ekimde yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 416 bin 700 dolara yükseldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faizlerinin 2023'teki tek bir ay dışında 2000'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde konut satın almanın zorlaştığını belirtti.

Yun, bu durumun etkisiyle konut satışlarının Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Ekim ayında işlem sayısının azalmasına rağmen ülke genelindeki 88 milyon konut sahibinin, konut varlıklarında kayda değer değer artışı sağlamaları sayesinde büyük ölçüde rahat bir mali durumda bulunduğunu belirten Yun, finansal sıkıntı nedeniyle gerçekleştirilen konut satışlarının toplam işlemler içindeki payının tarihsel açıdan düşük bir seviye olan yüzde 2'de kaldığını aktardı.

Yun, konut satışlarındaki mevcut düşük hızın istihdam artışının sürdüğü bir dönemde yaşandığına ve mortgage faizlerinin gerilemesi halinde önemli ölçüde ertelenmiş talep oluşabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansEmlakSon Dakika

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