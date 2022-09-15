ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada 213 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 213 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine gerilemeye devam ederek düşüşünü 5'inci haftaya taşıyan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 226 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 222 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin azalarak 224 bine düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 Eylül ile biten haftada 2 bin kişi artarak 1 milyon 403 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.