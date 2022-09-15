ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

15.09.2022 16:43
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada 213 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada 213 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 213 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine gerilemeye devam ederek düşüşünü 5'inci haftaya taşıyan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 226 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 222 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin azalarak 224 bine düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 3 Eylül ile biten haftada 2 bin kişi artarak 1 milyon 403 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta düşüşünü sürdürdü Uzmanlar: ABD'deki Müslümanlar 11 Eylül'den Sonra Hala İslamofobiye Maruz Kalıyor Uzmanlar: ABD'deki Müslümanlar 11 Eylül'den Sonra Hala İslamofobiye Maruz Kalıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:54:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement