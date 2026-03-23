ABD'de İnşaat Harcamaları Düşüşte

23.03.2026 17:36
Ocak'ta inşaat harcamaları önceki aya göre %0,3 azaldı, yıllık %1 artış kaydedildi.

ABD'de inşaat harcamaları ocakta aylık yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı ocak ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 190 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, bu dönemde inşaat harcamalarının yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, geçen yıl aralıkta yüzde 0,8 artışla 2 trilyon 197 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,6 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat harcamaları ocakta yıllık bazda ise yüzde 1 artış kaydetti.

Kaynak: AA

