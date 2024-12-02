ABD'de İnşaat Harcamaları Ekim'de Beklentileri Aştı

Ekonomi

NEW ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 174 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların bu dönemde yüzde 0,2 artış kaydetmesi yönündeydi.

İnşaat harcamaları, eylülde yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 164,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,5 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 artış gösterdi.

İnşaat harcamaları, ekimde yıllık bazda da yüzde 5 arttı.