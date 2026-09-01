ABD'de inşaat harcamaları temmuzda aylık yüzde 0,5 azalarak 2 trilyon 157,6 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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ABD'de inşaat harcamaları temmuzda aylık yüzde 0,5 azalarak 2 trilyon 157,6 milyar dolara geriledi

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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 157,6 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, bu dönemde harcamaların yatay seyretmesi yönündeydi. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları ise yüzde 0,5 azaldı; yıllık bazda düşüş yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

NEW ABD'de inşaat harcamaları temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 157,6 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi. İnşaat harcamaları haziranda 2 trilyon 167,7 milyar dolar olmuştu.

Kamu inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat harcamaları temmuzda yıllık bazda ise yüzde 3,8 düşüş kaydetti.???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, İnşaat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de inşaat harcamaları temmuzda aylık yüzde 0,5 azalarak 2 trilyon 157,6 milyar dolara geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de inşaat harcamaları temmuzda aylık yüzde 0,5 azalarak 2 trilyon 157,6 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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