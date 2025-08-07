ABD'de İş Gücü Verimliliği Artıyor

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen azalış yüzde 1,5'ten 1,8'e revize edildi.

Üretim bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7, çalışma saati de yüzde 1,3 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,6 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,9 yükselmişti.

Birim emek maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.